"Українська команда" передала 28 бригаді на Донеччину потужну вантажівку з гідробортом, - Палатний

"Передали чергову автівку - 12-тонник з гідробортом - бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною років знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу підкреслив важливість логістики для забезпечення боєздатності військових підрозділів.

"Війна - це не тільки бойові зіткнення. Це щоденна логістика. Сподіваюсь, наша автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя наших захисників",- зазначив Палатний.

Військовослужбовці 28-ї бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували "Українській команді" за постійну підтримку.