"Украинская команда" передала 28 бригаде в Донецкую область мощный грузовик с гидробортом, - Палатный

"Передали очередную машину - 12-тонник с гидробортом - бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.

"Война - это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наша машина станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизнь наших защитников", - отметил Палатный.

Военнослужащие 28-й бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.