"Українська команда" передала 153 ОМБр позашляховик

Волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Його отримали бійці 153 окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"153 ОМБр була утворена у 2023 році. Але її ядро складають досвідчені воїни, що пройшли Вугледар і Бахмут. Свій бойовий шлях бригада розпочала на півночі Харківщини та на Курщині. І зараз бійці 153 ОМБр нищать орків на гарячих ділянках фронту", - повідомляють в "Українській команді".

Керівник "Української команди" Артур Палатний висловив упевненість, що позашляховик допоможе воїнам краще виконувати бойові завдання і збереже їм життя.

"РФ продовжує вбивати цивільних українців та нищити наші міста. А наші хлопці методично нищать окупантів на лінії фронту та в тилу. Наше завдання - допомогти нашим героям вистояти та перемогти", - сказав під час передачі авто керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт вже понад 80 автомобілів. Також волонтери відправили на передову більш ніж 3100 дронів, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ, катапульти для БпЛА тощо. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень.