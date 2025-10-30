ua en ru
"Українська команда" допомогла Третьому армійському корпусу джерелами автономного живлення, - Палатний

Четвер 30 жовтня 2025 14:32
UA EN RU
"Українська команда" допомогла Третьому армійському корпусу джерелами автономного живлення, - Палатний Фото: Українська команда передала Третьому армійському корпусу джерела автономного живлення (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

"Українська команда" продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України", - розповів Артур Палатний.

Керівник "Української команди" зазначив, що зараз електроенергія на передовій - це умова для виживання бійців.

"Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян", - сказав Палатний.

Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

Раніше волонтери "Української команди" передали партії зарядних станцій батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" та іншим військовим підрозділам.

Артур Палатний Збройні сили України Волонтери
