Главная » Новости » Война в Украине

"Украинская команда" помогла Третьему армейскому корпусу источниками автономного питания, - Палатный

Четверг 30 октября 2025 14:32
"Украинская команда" помогла Третьему армейскому корпусу источниками автономного питания, - Палатный Фото: Украинская команда передала Третьему армейскому корпусу источники автономного питания (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Украинская команда" продолжает обеспечивать военные подразделения автономными источниками питания. Большую партию зарядных станций волонтеры передали Третьему армейскому корпусу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Передали полсотни мощных зарядных станций с дополнительными батареями Третьему армейскому корпусу. Эти ребята сейчас держат более 150 километров фронта на Востоке Украины", - рассказал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что сейчас электроэнергия на передовой - это условие для выживания бойцов.

"Дроны и системы связи должны работать бесперебойно. От этого зависит, прежде всего, жизнь наших бойцов. А значит, и уничтожение наших врагов. Уверен: эти зарядные станции обеспечат наших бойцов электроэнергией и помогут еще эффективнее уничтожать россиян", - сказал Палатный.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила большой сбор на сеткометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

Присоединиться к сбору можно по ссылкам:

Ранее волонтеры "Украинской команды" передали партии зарядных станций батальону "Свобода" 4 бригады НГУ, отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" и другим военным подразделениям.

Артур Палатный Вооруженные силы Украины Волонтеры
