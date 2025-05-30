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Украинский как второй иностранный? Что изменится для школьников в Польше и когда

Пятница 30 мая 2025 10:38
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Украинский как второй иностранный? Что изменится для школьников в Польше и когда Украинский язык может стать вторым иностранным в школах Польши (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного. Кроме того, ученикам из Украины доступны при необходимости дополнительные занятия по определенным предметам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины

Что и когда может измениться для украинских учеников в Польше

На прошлой неделе в рамках рабочего визита украинской делегации в Варшаву состоялась встреча:

  • министра образования и науки Украины Оксена Лисового;
  • первого заместителя украинского министра Евгения Кудрявца;
  • министра национального образования Республики Польша Барбары Новацкой;
  • посла Украины в Польше Василия Бондаря.

По результатам мероприятия в МОН сообщили, что польская сторона поддерживает преподавание украинского языка в польских школах как второго иностранного.

Во время встречи польская сторона сообщила также, что рассмотрит возможность занесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена "восьмиклассника" - обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования.

Уточняется, что этот вопрос могут учесть в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026-2027 годы.

Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного в польских школах разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук.

"МОН совместно с партнерами работает над тем, чтобы украинские дети за рубежом не теряли связь с Украиной и имели возможность изучать украиноведческие предметы", - отметили в министерстве.

Украинский как второй иностранный? Что изменится для школьников в Польше и когдаВстреча в Варшаве (фото: mon.gov.ua)

Когда в школах Польши могут преподавать украинский: условия

В рамках действующего польского законодательства, школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:

  • по инициативе родителей - они могут написать соответствующее обращение в администрацию польской школы (в случае возникновения трудностей гражданам советуют обращаться в Посольство Украины в Республике Польша);
  • если есть кадровая возможность - учитель украинского языка, которого можно трудоустроить;
  • если есть сформированная группа учеников;
  • по согласованию с директором школы и с согласия руководящего органа.

Поддержка украинских детей в Польше: что предлагают школы

В завершение в МОН рассказали, что в польских школах предусмотрен ряд форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики:

  • дополнительные бесплатные занятия по польскому языку;
  • дополнительные занятия по определенному предмету;
  • обучение на подготовительном отделении;
  • помощь ассистента учителя, который знает язык страны происхождения;
  • помощь межкультурного ассистента.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Польше могут штрафовать украинцев, чьи дети не ходят в школу.

Читайте также о высшем образовании в Польше - как украинцам поступить на обучение и нужно ли сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

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