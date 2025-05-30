Украинский как второй иностранный? Что изменится для школьников в Польше и когда
Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного. Кроме того, ученикам из Украины доступны при необходимости дополнительные занятия по определенным предметам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины
Что и когда может измениться для украинских учеников в Польше
На прошлой неделе в рамках рабочего визита украинской делегации в Варшаву состоялась встреча:
- министра образования и науки Украины Оксена Лисового;
- первого заместителя украинского министра Евгения Кудрявца;
- министра национального образования Республики Польша Барбары Новацкой;
- посла Украины в Польше Василия Бондаря.
По результатам мероприятия в МОН сообщили, что польская сторона поддерживает преподавание украинского языка в польских школах как второго иностранного.
Во время встречи польская сторона сообщила также, что рассмотрит возможность занесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена "восьмиклассника" - обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования.
Уточняется, что этот вопрос могут учесть в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026-2027 годы.
Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного в польских школах разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук.
"МОН совместно с партнерами работает над тем, чтобы украинские дети за рубежом не теряли связь с Украиной и имели возможность изучать украиноведческие предметы", - отметили в министерстве.
Встреча в Варшаве (фото: mon.gov.ua)
Когда в школах Польши могут преподавать украинский: условия
В рамках действующего польского законодательства, школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:
- по инициативе родителей - они могут написать соответствующее обращение в администрацию польской школы (в случае возникновения трудностей гражданам советуют обращаться в Посольство Украины в Республике Польша);
- если есть кадровая возможность - учитель украинского языка, которого можно трудоустроить;
- если есть сформированная группа учеников;
- по согласованию с директором школы и с согласия руководящего органа.
Поддержка украинских детей в Польше: что предлагают школы
В завершение в МОН рассказали, что в польских школах предусмотрен ряд форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики:
- дополнительные бесплатные занятия по польскому языку;
- дополнительные занятия по определенному предмету;
- обучение на подготовительном отделении;
- помощь ассистента учителя, который знает язык страны происхождения;
- помощь межкультурного ассистента.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Польше могут штрафовать украинцев, чьи дети не ходят в школу.
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