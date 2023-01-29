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Українська IT-армія зламала архів "Газпрому" та отримала доступ до тисяч файлів

Фото: українська IT-армія зламала архів "Газпрому" та отримала доступ до тисяч файлів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська кіберармія атакувала російську групу компаній ТОВ "Газпром". Хакери отримали доступ до інформації щодо одного з найбільших газових родовищ росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram IT ARMY of Ukraine.

Відомо, що хакери зламали архів об'ємом в 1.5 Гб та отримало доступ до 6000 файлів. В них міститься інформація про випробування та буріння на Ковиктинській свердловині, що в Іркутській області. Вона вважається одним з найбільших газових родовищ РФ.

"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну - ТОВ "Газпром". Архів місткістю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл), яка рахується одним з найбільших газових родовищ РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, IT-армія України - це спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До її складу входять понад 200 тисяч волонтерів-фахівців - як українських, так і іноземних.

Крім того, 3 листопада українська ІТ-армія отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що початкові онлайн-плани президента РФ Володимира Путіна, схоже, не справдилися. Росія програла інформаційну війну в Україні, як і наземну, пише британська розвідка.

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