Украинская IT-армия сломала архив "Газпрома" и получила доступ к тысячам файлов

Известно, что хакеры сломали архив объемом в 1.5 Гб и получили доступ к 6000 файлов. В них содержится информация об испытаниях и бурениях на Ковыктинской скважине в Иркутской области. Она считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ.

"IT-армией Украины получен доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а соответственно главного спонсора терроризма и вторжения в Украину - ООО "Газпром". Архив вместимостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний "Газпром" по финансово-хозяйственной деятельности , а именно отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, IT-армия Украины - это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В ее состав входят более 200 тысяч волонтеров-специалистов - как украинских, так и иностранных.