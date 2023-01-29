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Украинская IT-армия сломала архив "Газпрома" и получила доступ к тысячам файлов

Фото: украинская IT-армия сломала архив "Газпрома" и получила доступ к тысячам файлов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская киберармия атаковала российскую группу компаний ООО "Газпром". Хакеры получили доступ к информации об одном из крупнейших газовых месторождений россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram IT Army of Ukraine.

Известно, что хакеры сломали архив объемом в 1.5 Гб и получили доступ к 6000 файлов. В них содержится информация об испытаниях и бурениях на Ковыктинской скважине в Иркутской области. Она считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ.

"IT-армией Украины получен доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а соответственно главного спонсора терроризма и вторжения в Украину - ООО "Газпром". Архив вместимостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний "Газпром" по финансово-хозяйственной деятельности , а именно отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, IT-армия Украины - это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В ее состав входят более 200 тысяч волонтеров-специалистов - как украинских, так и иностранных.

Кроме того, 3 ноября украинская ИТ-армия получила доступ в сети центрального банка Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что начальные онлайн-планы президента РФ Владимира Путина, похоже, не оправдались. Россия проиграла информационную войну в Украине, как и наземную, пишет британская разведка.

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