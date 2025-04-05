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Українська гімнастка стала найкращою на Кубку світу в Болгарії

Субота 05 квітня 2025 23:47
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Українська гімнастка стала найкращою на Кубку світу в Болгарії Фото: гімнастка Таїсія Онофрійчук (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українка здобула перемогу в індивідуальному багатоборстві на стартовому етапі Кубка світу в Софії з художньої гімнастики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

З 4 до 6 квітня у столиці Болгарії Софії проходить стартовий етап Кубка світу з художньої гімнастики в рамках нового змагального сезону. Україну на турнірі представляють дві гімнастки в індивідуальному заліку та збірна команда у групових вправах.

В індивідуальному багатоборстві перемогу здобула Таїсія Онофрійчук - учасниця Олімпійських ігор у Парижі. Вона випередила найближчу суперницю з Болгарії на 3,8 бали та вперше у кар'єрі виборола золоту нагороду на етапі Кубка світу.

Це вже четверта поспіль перемога 16-річної українки в багатоборстві у цьому сезоні - раніше вона тричі вигравала "золото" на етапах Гран-прі.

Фінали в окремих вправах відбудуться завтра, 6 квітня.

Перемоги українських гімнасток

Наприкінці березня під час Гран-Прі в Тьє, українські гімнастки здобули 9 медалей. Таїсія Онофрійчук виборола абсолютне чемпіонство, отримавши відразу 5 золотих нагород.

Перед цим Онофрійчук та ще дві українки виграли сім медалей на другому етапі Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії.

На початку березня дві українки тріумфально перемогли на відкритті сезону Гран-Прі в Естонії.

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