Українська енергосистема потребує міжнародної підтримки, - ДТЕК

"Енергосистема України досі перебуває під постійним тиском, а відновлення - невідкладне завдання, яке потребує міжнародної підтримки та партнерства!", - говориться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що на цьому фоні важлива присутність компанії на міжнародній виставці ReBuild Ukraine 2025.

"На ReBuild Ukraine: Construction & Energy наша команда зустрічається з партнерами, які допомагають нам утримувати систему сьогодні та готуватися до завтрашнього дня", - розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що керівник офісу з відновлення енергетичної інфраструктури ДТЕК Олексій Поволоцький взяв участь у панелі з підвищення енергетичної стійкості України.

Він розповів про обладнання, яке Україні терміново потребує від таких країн, як Польща, Румунія, Хорватія та Греція, можливості розвитку ланцюга постачання між ЄС і Україною, а також про те, як міжнародна підтримка може прискорити відновлення та захистити критичну інфраструктуру.