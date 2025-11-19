Украинская энергосистема нуждается в международной поддержке, - ДТЭК

"Энергосистема Украины до сих пор находится под постоянным давлением, а восстановление - неотложная задача, которая нуждается в международной поддержке и партнерстве!", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что на этом фоне важно присутствие компании на международной выставке ReBuild Ukraine 2025.

"На ReBuild Ukraine: Construction & Energy наша команда встречается с партнерами, которые помогают нам удерживать систему сегодня и готовиться к завтрашнему дню", - рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что руководитель офиса по восстановлению энергетической инфраструктуры ДТЭК Алексей Поволоцкий принял участие в панели по повышению энергетической устойчивости Украины.

Он рассказал об оборудовании, в котором Украина срочно нуждается от таких стран, как Польша, Румыния, Хорватия и Греция, возможности развития цепи поставок между ЕС и Украиной, а также о том, как международная поддержка может ускорить восстановление и защитить критическую инфраструктуру.