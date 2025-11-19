ua en ru
Українська енергосистема потребує міжнародної підтримки, - ДТЕК

Середа 19 листопада 2025 12:05
Українська енергосистема потребує міжнародної підтримки, - ДТЕК Фото: через обстрілb енергосистема України потребує підтримки (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Українська енергосистема знаходиться під постійним тиском через обстріли і тому вона потребує міжнародної підтримки.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні ДТЕК на сторінці в LinkedIn.

"Енергосистема України досі перебуває під постійним тиском, а відновлення - невідкладне завдання, яке потребує міжнародної підтримки та партнерства!", - говориться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що на цьому фоні важлива присутність компанії на міжнародній виставці ReBuild Ukraine 2025.

"На ReBuild Ukraine: Construction & Energy наша команда зустрічається з партнерами, які допомагають нам утримувати систему сьогодні та готуватися до завтрашнього дня", - розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що керівник офісу з відновлення енергетичної інфраструктури ДТЕК Олексій Поволоцький взяв участь у панелі з підвищення енергетичної стійкості України.

Він розповів про обладнання, яке Україні терміново потребує від таких країн, як Польща, Румунія, Хорватія та Греція, можливості розвитку ланцюга постачання між ЄС і Україною, а також про те, як міжнародна підтримка може прискорити відновлення та захистити критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося раніше, директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем висловив переконання, що відновлення енергетичної системи України - одна з найбільших інвестиційних можливостей Європи, але вона не стане реальністю без сміливих партнерств і розумніших підходів до розподілу ризиків.

