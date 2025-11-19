ua en ru
Украинская энергосистема нуждается в международной поддержке, - ДТЭК

Среда 19 ноября 2025 12:05
UA EN RU
Украинская энергосистема нуждается в международной поддержке, - ДТЭК Фото: из-за обстрелов энергосистема Украины нуждается в поддержке (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украинская энергосистема находится под постоянным давлением из-за обстрелов и поэтому нуждается в международной поддержке.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК на странице в LinkedIn.

"Энергосистема Украины до сих пор находится под постоянным давлением, а восстановление - неотложная задача, которая нуждается в международной поддержке и партнерстве!", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что на этом фоне важно присутствие компании на международной выставке ReBuild Ukraine 2025.

"На ReBuild Ukraine: Construction & Energy наша команда встречается с партнерами, которые помогают нам удерживать систему сегодня и готовиться к завтрашнему дню", - рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что руководитель офиса по восстановлению энергетической инфраструктуры ДТЭК Алексей Поволоцкий принял участие в панели по повышению энергетической устойчивости Украины.

Он рассказал об оборудовании, в котором Украина срочно нуждается от таких стран, как Польша, Румыния, Хорватия и Греция, возможности развития цепи поставок между ЕС и Украиной, а также о том, как международная поддержка может ускорить восстановление и защитить критическую инфраструктуру.

Как сообщалось ранее, директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем выразил убеждение, что восстановление энергетической системы Украины - одна из самых больших инвестиционных возможностей Европы, но она не станет реальностью без смелых партнерств и более разумных подходов к распределению рисков.

