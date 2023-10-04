Українська економіка продовжить зростати в 2024 році, - МВФ

Зростання ВВП в Україні

Робота МВФ з Україною

Нагадаємо, команда Міжнародного валютного фонду 1 жовтня розпочала зустріч із представниками влади України у Києві. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

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