Украинская экономика продолжит расти в 2024 году, - МВФ

Рост ВВП в Украине

Работа МВФ с Украиной

Напомним, команда Международного валютного фонда 1 октября начала встречу с представителями властей Украины в Киеве. До этого после начала войны миссии работали онлайн или из Вены.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн. долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.

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