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Українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні Весняні збори МВФ: її очолив глава НБУ

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Неділя 09 квітня 2023 01:18
Українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні Весняні збори МВФ: її очолив глава НБУ Фото: Голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Олег Васьків

Голова НБУ Андрій Пишнй та його заступник Сергій Ніколайчук 8 квітня відбули з робочим візитом до Вашингтона в складі офіційної української делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного банку.

"Мета - участь у щорічних Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами", - вказали у пресслужбі.

Зазначається, що під час заходів Пишний обговорить:

  • виконання положень Меморандуму з МВФ;
  • наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на РФ;
  • необхідні кроки для посилення стійкості нашої держави та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

Окрім цього, у межах візиту запланована низка зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Мінфіну США, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 31 березня Рада директорів МВФ схвалила 4-річний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Вже 3 квітня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в 2,7 мільярда доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.

До слова, детальніше про те, що Україна пообіцяла МВФ у новій програмі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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