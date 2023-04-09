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Украинская делегация отбыла в Вашингтон на ежегодное Весеннее собрание МВФ: ее возглавил глава НБУ

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Воскресенье 09 апреля 2023 01:18
Украинская делегация отбыла в Вашингтон на ежегодное Весеннее собрание МВФ: ее возглавил глава НБУ Фото: Глава Национального банка Украины Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Олег Васкив

Глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук 8 апреля отбыли с рабочим визитом в Вашингтон в составе официальной украинской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального банка.

"Цель - участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что во время мероприятий Пышный обсудит:

  • выполнение положений Меморандума по МВФ;
  • последствия российской военной агрессии и усиления санкционного давления на РФ;
  • необходимые шаги для усиления устойчивости нашего государства и быстрого послевоенного экономического восстановления.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд встреч с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.

Напомним, 31 марта Совет директоров МВФ одобрил 4-летний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Уже 3 апреля Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 миллиарда долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.

К слову, подробнее о том, что Украина пообещала МВФ в новой программе - читайте в материале РБК-Украина.

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Андрей Пышный Национальный банк Украины МВФ
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