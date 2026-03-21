Українська делегація прибула в Маямі на переговори зі США

Склад української делегації

Українська переговорна група вже перебуває в Маямі, де заплановані зустрічі з американською стороною.

До делегації увійшли ключові представники влади, включно із секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

Також у переговорах беруть участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Хто представляє США

З боку Сполучених Штатів у діалозі візьмуть участь спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Мета переговорів

Сторони проведуть двосторонні консультації, в рамках яких обговорять актуальні питання взаємодії.

Зустріч відбувається на тлі активного політичного діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже в суботу, 21 березня, відбудеться нова зустріч українських та американських чиновників без участі російської сторони.

За його словами, це буде двостороння зустріч у США, де українська сторона має намір обговорити можливі терміни проведення наступної тристоронньої зустрічі за участю Росії, яка раніше кілька разів переносилася.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що в суботу, 21 березня, переговори в США відбудуться винятково між Києвом і Вашингтоном, а участь Москви в них не передбачена.