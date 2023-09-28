Випробування щодо контролю якості проходив кожен міномет. За словами генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, були відстріляні останні зразки продукції.

"Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномету", - додав Бельбас.

Зокрема гендиректор підкреслив успішну релокацію виробництва, а також високі показники виробництва мінометів. Наразі компанія працює над тим, аби 60 мм, 82 мм та 120 мм у війську було більше.

Фото: "Українська Бронетехніка" провела випробування нової партії мінометів для ЗСУ (facebook.com/ukrainianarmor)