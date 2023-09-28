Испытания по контролю качества проходил каждый миномет. По словам генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса, были отстреляны последние образцы продукции.

"Продолжаем производить минометы различных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - добавил Бельбас.

В частности гендиректор подчеркнул успешную релокацию производства, а также высокие показатели производства минометов. Сейчас компания работает над тем, чтобы 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше.

Фото: "Украинская Бронетехника" провела испытание новой партии минометов для ВСУ (facebook.com/ukrainianarmor)