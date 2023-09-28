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"Украинская Бронетехника" провела испытание новой партии минометов для ВСУ

Фото: "Украинская Бронетехника" провела испытание новой партии минометов для ВСУ (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Сергей Пышкин

"Украинская бронетехника" завершила испытания очередной партии 120-мм минометов для украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу частного предприятия.

Испытания по контролю качества проходил каждый миномет. По словам генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса, были отстреляны последние образцы продукции. 

"Продолжаем производить минометы различных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - добавил Бельбас. 

В частности гендиректор подчеркнул успешную релокацию производства, а также высокие показатели производства минометов. Сейчас компания работает над тем, чтобы 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше.

 

Фото: "Украинская Бронетехника" провела испытание новой партии минометов для ВСУ (facebook.com/ukrainianarmor)

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки в это время провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования у побережья на юге штата Калифорния.

Также недавно турецкая компания Baykar провела испытание дрона Akinci с украинским двигателем.

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