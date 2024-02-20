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"Українська бронетехніка" передала на фронт велику партію артилерійських снарядів

Фото: ЗСУ поповнилися великою партією артилерійських снарядів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

ТОВ "Українська бронетехніка" передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", – зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

 
Фото: ТОВ "Українська бронетехніка" (ukrarmor.com)

Оборонний потенціал України і допомога союзників

У вересні 2023 року "Українська бронетехніка" завершила випробування чергової партії 120-мм мінометів для українських воїнів.

Чехія найближчими тижнями передасть Україні 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

Про вирішення проблеми "снарядного голоду", де Україні брати боєприпаси та чи зможе Захід обійти Росію - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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