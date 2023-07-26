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Українська бригада "Лють" повністю знищила штурмову групу десантників РФ (відео)

Ілюстративне фото: українська бригада "Лють" повністю знищила штурмову групу десантників РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові із бригади "Лють" змогли знищити російську штурмову групу, яка складалася з бійців повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

"Бригада "Лють" Гвардії наступу повністю знищила штурмову групу ПДВ Росії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні відомства.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують наступ на окремих ділянках фронту. Вони вже змогли досягти певних успіхів.

Зокрема, на південному сході нашої країни захисники деокупували низку населених пунктів. Там вони продовжують витісняти ворога.

Також українські військові настають і під Бахмутом. Вони просуваються на північ і на південь від міста, намагаючись взяти його в оточення.

При цьому ЗСУ вже зайняли панівні висоти у районі Бахмута, що дозволило їм взяти місто під вогневий контроль.

Станом на сьогодні було відомо, що ЗСУ продовжують свій наступ на трьох ділянках фронту.

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