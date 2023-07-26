Украинская бригада "Лють" полностью уничтожила штурмовую группу десантников РФ (видео)

"Бригада "Лють" Гвардии наступления полностью уничтожила штурмовую группу ВДВ России на Донецком направлении", - сказано в сообщении ведомства.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские военные продолжают наступление на отдельных участках фронта. Они уже смогли достичь определенных успехов.

В частности, на юго-востоке нашей страны защитники деоккупировали ряд населенных пунктов. Там они продолжают оттеснять врага.

Также украинские военные наступают и под Бахмутом. Они продвигаются севернее и южнее города, пытаясь взять его в окружение.

При этом ВСУ уже заняли господствующие высоты в районе Бахмута, что позволило им взять город под огневой контроль.

По состоянию на сегодня было известно, что ВСУ продолжают свое наступление на трех участках фронта.