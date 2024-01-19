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Українська бригада "Лють" показала відео знищення ворога біля Бахмута

П'ятниця 19 січня 2024 21:55
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Українська бригада "Лють" показала відео знищення ворога біля Бахмута Ілюстративне фото: українська бригада "Лють" показала відео знищення ворога біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові із бригади "Лють" змогли визначити позиції окупантів на Бахмутському напрямку та знищити їх за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

"Путівки в самісіньке пекло для окупантів. Роздають бійці бригади "Лють" Гвардії наступу на Бахмутському напрямку", - підписано відео.

На відео видно, що бійці за допомогою дрону визнали місце розташування позиції росіян. Потім українські військові знищили ці позиції, скинувши вибухівку з безпілотників.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.

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