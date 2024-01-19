Українська бригада "Лють" показала відео знищення ворога біля Бахмута

Українські військові із бригади "Лють" змогли визначити позиції окупантів на Бахмутському напрямку та знищити їх за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

"Путівки в самісіньке пекло для окупантів. Роздають бійці бригади "Лють" Гвардії наступу на Бахмутському напрямку", - підписано відео.

На відео видно, що бійці за допомогою дрону визнали місце розташування позиції росіян. Потім українські військові знищили ці позиції, скинувши вибухівку з безпілотників.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.

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