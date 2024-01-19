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Украинская бригада "Лють" показала видео уничтожение врага у Бахмута

Пятница 19 января 2024 21:55
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Украинская бригада "Лють" показала видео уничтожение врага у Бахмута Иллюстративное фото: украинская бригада "Лють" показала видео уничтожения врага у Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные из бригады "Лють" смогли определить позиции оккупантов на Бахмутском направлении и уничтожить их с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Путевки в ад из оккупантов. Раздают бойцы бригады "Лють" Гвардии наступления на Бахмутском направлении", - подписано видео.

На видео видно, что бойцы с помощью дрона признали местоположение позиции россиян. Затем украинские военные уничтожили эти позиции, сбросив взрывчатку с беспилотников.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

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