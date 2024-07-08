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"Українська біржа" з російським капіталом припинила торги

Україна, Понеділок 08 липня 2024 11:18
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"Українська біржа" з російським капіталом припинила торги Фото: "Українська біржа" припинила торги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фондова "Українська біржа" 8 липня припинила торги після рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювати ліцензію біржі на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт біржі.

"Сьогодні, 8 липня, торги не проводяться", - йдеться в повідомленні.

Водночас НКЦПФР повідомила, що "Українська біржа" має серед власників особу, до якої застосовано санкції.

"Українська біржа" була заснована у 2008 році найбільшими учасниками українського ринку фондового спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об'єдналася з "Московською біржею".

Торгівля почалася у березні 2009 року за новими для України технологіями. Біржа швидко витіснила біржу ПФТС з ринку торгівлі акціями та облігаціями.

Найбільшим акціонером біржі є компанія Freedom Holding з часткою 24%, до власника якого, Тимура Турлова, запроваджені санкції. Крім того, 2,5% акцій належать російському Сбербанку.

Нагадаємо, що біржа ПФТС також має проблеми із власністю, через які її можуть позбавити ліцензії.

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ПФТС Украинская биржа
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