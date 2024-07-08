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"Украинская биржа" с российским капиталом прекратила торги

Украина, Понедельник 08 июля 2024 11:18
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"Украинская биржа" с российским капиталом прекратила торги Фото: "Украинская биржа" приостановила торги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фондовая "Украинская биржа" 8 июля прекратила торги после решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировать лицензию биржи на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт биржи.

"Сегодня, 8 июля, торги не проводятся", - говорится в сообщении.

В то же время НКЦБФР сообщила, что "Украинская биржа" имеет среди владельцев лицо, к которому применены санкции.

"Украинская биржа" была основана в 2008 году крупнейшими участниками украинского рынка фондового совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

Торговля началась в марте 2009 года по новым для Украины технологиям. Биржа быстро вытеснила биржу ПФТС с рынка торговли акциями и облигациями.

Крупнейшим акционером биржи является компания Freedom Holding с долей 24%, к владельцу которого, Тимуру Турлову, введены санкции. Кроме того, 2,5% акций принадлежат российскому Сбербанку.

Напомним, что биржа ПФТС также испытывает проблемы с собственностью, из-за которых ее могут лишить лицензии.

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ПФТС Украинская биржа
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