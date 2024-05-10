Найстаріша фондова біржа України анулює всі наявні ліцензії: що сталось

Акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний протокол .

Біржа прийшла до такого рішення через неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність із вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати "власні кошти" у розмірі 22 млн гривень.

За даними останньої доступної звітності "грошові кошти" біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн гривень.

Що передувало

Мажоритарним акціонером ПФТС з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до українського президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням "посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану" вимог згаданого положення.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня прийняли рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн гривень.

Однак, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій і відповідно збільшенні статутного капіталу.

"Внаслідок введення воєнного стану на території України, ми обмежені внутрішніми вимогами у повноцінних можливостях брати участь у… додатковій емісії акцій", – пояснює Дуншен.