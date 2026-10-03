ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Украинская баллистика FP-9, способная долететь до Москвы, будет уже осенью, - Зеленский

20:19 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украинская баллистика FP-9, способная долететь до Москвы, будет уже осенью, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина должна завершить разработку собственной баллистической ракеты FP-9 этой осенью.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На этой неделе Украина объявила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты отечественного производства - FP-7. Ее дальность достигает около 250 км.

По словам Зеленского, недавно он позвонил представителям компании Fire Point, чтобы призвать их как можно скорее завершить разработку модели с большей дальностью - FP-9.

Производители не скрывают, что эта украинская баллистическая ракета сможет достать до Москвы.

"Я сказал им (Fire Point - ред.): где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью, я уверен", - рассказал Зеленский, улыбаясь.

Что известно о FP-9

FP-9 - это украинская баллистическая ракета, которую разрабатывает оборонная компания Fire Point. По состоянию на октябрь 2026 года это еще относительно новая система, и часть ее характеристик до сих пор остается засекреченной. На данный момент известно следующее:

  • Тип: баллистическая ракета.
  • Разработчик: Fire Point.
  • Заявленная дальность: до 850-855 км.
  • Боевая часть: до 800 кг.
  • Скорость: 2,2 км/с.
  • Запуск: с мобильной наземной пусковой установки.
  • Длина: около 9,5 м, диаметр - до 1,1 м.

FP-9 довольно часто сравнивают с американской ATACMS и российским "Искандером-М".

Ранее РБК-Украина рассказывало все, что известно о новой украинской ракете FP-9 от Fire Point.

Также мы писали, что Fire Point ускоряет работу над системой ПВО, антибаллистика будет в этом году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война России против Украины Ракеты
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры