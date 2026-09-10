Українська балістика FP-7 наблизилася до бойового застосування: йдеться про тижні

Як проходили випробування FP-7

За словами CEO Fire Point Ірини Терех на полях заходу Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking, ракета FP-7 вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і зараз перебуває на етапі військових випробувань. Цей етап одночасно входить до процесу кодифікації ракети.

Перші етапи випробувань передбачали наземні та лабораторні перевірки — на них окремо тестують кожну систему та підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Після цього проводять льотні випробування, під час яких отримують дані про роботу ракети в польоті та звіряють її реальні характеристики з розрахунковими.

Терех заявила, що FP-7 може перейти до бойового застосування вже найближчим часом.

"Йдеться про тижні, а не про місяці", - зазначила вона.

Тим часом ракета FP-9 зараз на стадії льотних випробувань.

"Оскільки це балістична ракета дуже великої дальності, ймовірно, другий етап плавно перейде до третього, оскільки в Україні не вистачає простору для повноцінних випробувань. І, можливо, нам доведеться розпочати випробування безпосередньо на ворогові", - зазначила Терех.