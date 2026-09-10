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Українська балістика FP-7 наблизилася до бойового застосування: йдеться про тижні

16:13 10.09.2026 Чт
2 хв
Коли українська балістична ракета FP-7 може вперше зʼявитися на полі бою?
aimg Лев Шевченко
Фото: запуск ракети (скриншот з відео Fire Point)

Українська компанія Fire Point перевела балістичну ракету FP-7 на етап військових випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Як проходили випробування FP-7

За словами CEO Fire Point Ірини Терех на полях заходу Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking, ракета FP-7 вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і зараз перебуває на етапі військових випробувань. Цей етап одночасно входить до процесу кодифікації ракети.

Перші етапи випробувань передбачали наземні та лабораторні перевірки — на них окремо тестують кожну систему та підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Після цього проводять льотні випробування, під час яких отримують дані про роботу ракети в польоті та звіряють її реальні характеристики з розрахунковими.

Терех заявила, що FP-7 може перейти до бойового застосування вже найближчим часом.

"Йдеться про тижні, а не про місяці", - зазначила вона.

Тим часом ракета FP-9 зараз на стадії льотних випробувань.

"Оскільки це балістична ракета дуже великої дальності, ймовірно, другий етап плавно перейде до третього, оскільки в Україні не вистачає простору для повноцінних випробувань. І, можливо, нам доведеться розпочати випробування безпосередньо на ворогові", - зазначила Терех.

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Про балістичну програму Fire Point РБК-Україна писало раніше. Так, наприкінці липня Денис Штілерман з Fire Point показав фото нічного пуску української ракети, пояснивши, що FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS дальністю до 200 км, тоді як потужніша модифікація FP-9 здатна вражати цілі на відстані 800–850 км. Тоді ж повідомлялося, що бойове застосування FP-7 може відбутися вже цього року, а балістичні ракети компанії перебувають на фінальних етапах випробувань.

Також на початку серпня стало відомо, що Fire Point розробила власний турбореактивний двигун, який може використовуватися для крилатої ракети "Фламінго" - за словами CEO компанії Ірини Терех, створення двигуна виявилося складнішим завданням, ніж розробка самої ракети.

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