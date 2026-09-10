Украинская баллистика FP-7 приблизилась к боевому применению: речь идет о неделях

Как проходили испытания FP-7

По словам CEO Fire Point Ирины Терех на полях мероприятия Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking, ракета FP-7 уже успешно прошла два предварительных этапа испытаний и сейчас находится на этапе военных испытаний. Этот этап одновременно входит в процесс кодификации ракеты.

Первые этапы испытаний предусматривали наземные и лабораторные проверки — на них тестируются каждая система и подсистема ракеты, в том числе ракетный двигатель и навигационное оборудование. После этого проводят лётные испытания, во время которых получают данные о работе ракеты в полете и сверяют ее реальные характеристики с расчетными.

Терех заявила, что FP-7 может перейти к боевому применению уже в ближайшее время.

"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - отметила она.

Между тем, ракета FP-9 сейчас на стадии летных испытаний.

"Поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, вероятно второй этап плавно перейдет к третьему, поскольку в Украине не хватает пространства для полноценных испытаний. И, возможно, нам придется начать испытания непосредственно на враге", - отметила Терех.