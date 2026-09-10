Украинская баллистика FP-7 приблизилась к боевому применению: речь идет о неделях

Украинская компания Fire Point перевела баллистическую ракету FP-7 на этап военных испытаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" .
По словам CEO Fire Point Ирины Терех на полях мероприятия Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking, ракета FP-7 уже успешно прошла два предварительных этапа испытаний и сейчас находится на этапе военных испытаний. Этот этап одновременно входит в процесс кодификации ракеты.
Первые этапы испытаний предусматривали наземные и лабораторные проверки — на них тестируются каждая система и подсистема ракеты, в том числе ракетный двигатель и навигационное оборудование. После этого проводят лётные испытания, во время которых получают данные о работе ракеты в полете и сверяют ее реальные характеристики с расчетными.
Терех заявила, что FP-7 может перейти к боевому применению уже в ближайшее время.
"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - отметила она.
Между тем, ракета FP-9 сейчас на стадии летных испытаний.
"Поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, вероятно второй этап плавно перейдет к третьему, поскольку в Украине не хватает пространства для полноценных испытаний. И, возможно, нам придется начать испытания непосредственно на враге", - отметила Терех.
О баллистической программе Fire Point РБК-Украина писало раньше. Так, в конце июля Денис Штиллерман из Fire Point показал фото ночного пуска украинской ракеты , объяснив, что FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS дальностью до 200 км, в то время как более мощная модификация FP-9 способна поражать цели на расстоянии 800–850 км. Тогда же сообщалось, что боевое применение FP-7 может произойти уже в текущем году, а баллистические ракеты компании находятся на финальных этапах испытаний.
Также в начале августа стало известно, что Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель, который может использоваться для крылатой ракеты "Фламинго" – по словам CEO компании Ирины Терех, создание двигателя оказалось более сложной задачей, чем разработка самой ракеты.