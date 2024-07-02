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Українська авіація завдала удару по складу боєприпасів у Криму, - Олещук

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 1 липня, українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Миколи Олещука

Як відзначив Олещук, вкотре "знищена" пропагандою ворога українська авіація продовжує виконувати бойові завдання та завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, а також знищувати військові об’єкти в глибокому тилу росіян. 

"1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - додав він. 

Вибухи у Криму 

На території тимчасово окупованого Криму регулярно лунають вибухи внаслідок успішних ударів Сил оборони, або ж інших операцій. Як приклад, лише нещодавно українські воїни завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку

Також 25 червня в районі мису Чауда в Криму розгорілася сильна пожежа. На мисі розташовані військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску "Шахедів".

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