Українська авіація завдала удару по складу боєприпасів у Криму, - Олещук

Як відзначив Олещук, вкотре "знищена" пропагандою ворога українська авіація продовжує виконувати бойові завдання та завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, а також знищувати військові об’єкти в глибокому тилу росіян.

"1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - додав він.

Вибухи у Криму

На території тимчасово окупованого Криму регулярно лунають вибухи внаслідок успішних ударів Сил оборони, або ж інших операцій. Як приклад, лише нещодавно українські воїни завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку.

Також 25 червня в районі мису Чауда в Криму розгорілася сильна пожежа. На мисі розташовані військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску "Шахедів".