Українська авіація вперше ударила по цілі на території РФ, - Sky News

Україні дозволили бити західною зброєю по РФ

Нагадаємо, днями США та ще низка країн НАТО дозволили Україні використовувати передану західну зброю для ударів по військових цілях по території РФ. Однак дозвіл від США передбачав певні обмеження - завдавати ударів можна лише у прикордонних районах.

Також США не дали дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS. Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що не дозволить Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю.

Водночас топ-військовий НАТО Роб Бауер наголошував, що Україна не повинна мати жодних обмежень на застосування західної зброї у війні з РФ.

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