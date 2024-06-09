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Украинская авиация впервые ударила по цели на территории РФ, - Sky News

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская военная авиация впервые нанесла удар по цели на территории России. Удар произошел в районе Белгорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как рассказал Sky News источник среди украинских военных, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода. Сейчас Sky News не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.

Sky News.

Украине разрешили бить западным оружием по РФ

Напомним, на днях США и еще ряд стран НАТО разрешили Украине использовать переданное западное оружие для ударов по военным целям по территории РФ. Однако разрешение от США предусматривало определенные ограничения - наносить удары можно только в приграничных районах.

Также США не разрешили удары американскими ракетами ATACMS. Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что не позволит Украине избивать американским оружием по Москве или Кремлю.

В то же время топ-военный НАТО Роб Бауэр подчеркивал, что у Украины не должно быть никаких ограничений на применение западного оружия в войне с РФ.

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