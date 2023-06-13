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Україною знову ширяться повітряні тривоги після нічної масштабної атаки

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги знову були оголошені в низці областей України вранці 13 червня після масштабної ворожої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карти повітряних тривог.

Після нічної атаки РФ сигнали про загрозу нових ударів з повітря залунали на півдні та сході країни, а також у центральних та частині північних областей. Тривоги оголошені в:

  • Сумській області,
  • Полтавській області,
  • Донецькій області,
  • Дніпропетровській області
  • Одеській області,
  • Херсонській області,
  • Миколаївській області,
  • Кіровоградській області,
  • Запорізькій області,
  • Харківській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Тривоги розширилися

Близько 07:10 сигнали повітряних тривог залунали також у Києві та області.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Крім того, тривоги були оголошені й в інших регіонах:

  • Житомирській області,
  • Вінницькій області,
  • Чернігівській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Нічна атака РФ по Україні 13 червня

Цієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, що охопила всю країну. У регіонах працювала ППО у ворожих повітряних цілях - ракет і ударних дронів.

У Кривому Розі пролунали вибухи, і вже під ранок стало відомо, що в результаті ракетних атак по місту є постраждалі та загиблі, були "прильоти" по цивільних об'єктах, зокрема по п'ятиповерхівці. Сталася пожежа, і на місці завалів можуть бути люди.

Додамо, що в повітряному просторі біля Києва було збито всі російські ракети. За словами керівника Київської МВА Сергій Попко, даних про руйнування та постраждалих немає.

Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що наша протиповітряна оборона знищила 10 із 14 російських ракет цієї ночі, а також був збитий один із чотирьох ворожих "Шахедів".

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