Україною знову ширяться повітряні тривоги після нічної масштабної атаки

Повітряні тривоги знову були оголошені в низці областей України вранці 13 червня після масштабної ворожої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карти повітряних тривог.

Після нічної атаки РФ сигнали про загрозу нових ударів з повітря залунали на півдні та сході країни, а також у центральних та частині північних областей. Тривоги оголошені в:

Сумській області,

Полтавській області,

Донецькій області,

Дніпропетровській області

Одеській області,

Херсонській області,

Миколаївській області,

Кіровоградській області,

Запорізькій області,

Харківській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Тривоги розширилися

Близько 07:10 сигнали повітряних тривог залунали також у Києві та області.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Крім того, тривоги були оголошені й в інших регіонах:

Житомирській області,

Вінницькій області,

Чернігівській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Нічна атака РФ по Україні 13 червня

Цієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, що охопила всю країну. У регіонах працювала ППО у ворожих повітряних цілях - ракет і ударних дронів.

У Кривому Розі пролунали вибухи, і вже під ранок стало відомо, що в результаті ракетних атак по місту є постраждалі та загиблі, були "прильоти" по цивільних об'єктах, зокрема по п'ятиповерхівці. Сталася пожежа, і на місці завалів можуть бути люди.

Додамо, що в повітряному просторі біля Києва було збито всі російські ракети. За словами керівника Київської МВА Сергій Попко, даних про руйнування та постраждалих немає.

Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що наша протиповітряна оборона знищила 10 із 14 російських ракет цієї ночі, а також був збитий один із чотирьох ворожих "Шахедів".