Україною знову ширяться повітряні тривоги після нічної масштабної атаки
Повітряні тривоги знову були оголошені в низці областей України вранці 13 червня після масштабної ворожої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карти повітряних тривог.
Після нічної атаки РФ сигнали про загрозу нових ударів з повітря залунали на півдні та сході країни, а також у центральних та частині північних областей. Тривоги оголошені в:
- Сумській області,
- Полтавській області,
- Донецькій області,
- Дніпропетровській області
- Одеській області,
- Херсонській області,
- Миколаївській області,
- Кіровоградській області,
- Запорізькій області,
- Харківській області.
Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)
Тривоги розширилися
Близько 07:10 сигнали повітряних тривог залунали також у Києві та області.
"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.
Крім того, тривоги були оголошені й в інших регіонах:
- Житомирській області,
- Вінницькій області,
- Чернігівській області.
Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)
Нічна атака РФ по Україні 13 червня
Цієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, що охопила всю країну. У регіонах працювала ППО у ворожих повітряних цілях - ракет і ударних дронів.
У Кривому Розі пролунали вибухи, і вже під ранок стало відомо, що в результаті ракетних атак по місту є постраждалі та загиблі, були "прильоти" по цивільних об'єктах, зокрема по п'ятиповерхівці. Сталася пожежа, і на місці завалів можуть бути люди.
Додамо, що в повітряному просторі біля Києва було збито всі російські ракети. За словами керівника Київської МВА Сергій Попко, даних про руйнування та постраждалих немає.
Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що наша протиповітряна оборона знищила 10 із 14 російських ракет цієї ночі, а також був збитий один із чотирьох ворожих "Шахедів".
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