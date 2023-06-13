В Украине снова объявлены воздушные тревоги после ночной масштабной атаки
Воздушные тревоги снова были объявлены в ряде областей Украины утром 13 июня, после масштабной вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карты воздушных тревог.
После ночной атаки РФ сигналы об угрозе новых ударов с воздуха зазвучали на юге и востоке страны, а также в центральных и части северных областей. Тревоги объявлены в:
- Сумской области,
- Полтавской области,
- Донецкой области,
- Днепропетровской области,
- Одесской области,
- Херсонской области,
- Николаевской области,
- Кировоградской области,
- Запорожской области,
- Харьковской области.
Карта воздушных тревог в Украине утром 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)
Тревоги расширились
Около 07:10 сигналы воздушных тревог зазвучали также в Киеве и области.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.
Кроме того, тревоги были объявлены и в других регионах:
- Житомирской области,
- Винницкой области,
- Черниговской области.
Карта воздушных тревог в Украине утром 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)
Ночная атака РФ по Украине 13 июня
Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая всю страну. В регионах работала ПВО во вражеским воздушным целям - ракетам и ударным дронам.
В Кривом Роге прозвучали взрывы, и уже под утро стало известно, что в результате ракетных атак по городу есть пострадавшие и погибшие, были "прилеты" по гражданским объектам, в частности по пятиэтажке. Произошел пожар, и на месте завалов могут быть люди.
Добавим, что в воздушном пространстве около Киева были сбиты все российские ракеты. По словам руководителя Киевской ГВА Сергей Попко, данных о разрушениях и пострадавших нет.
Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что наша противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 российских ракет этой ночью, а также был сбит один из четырех вражеских "Шахедов".
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