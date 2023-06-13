В Украине снова объявлены воздушные тревоги после ночной масштабной атаки

Воздушные тревоги снова были объявлены в ряде областей Украины утром 13 июня, после масштабной вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на карты воздушных тревог.

После ночной атаки РФ сигналы об угрозе новых ударов с воздуха зазвучали на юге и востоке страны, а также в центральных и части северных областей. Тревоги объявлены в:

Сумской области,

Полтавской области,

Донецкой области,

Днепропетровской области,

Одесской области,

Херсонской области,

Николаевской области,

Кировоградской области,

Запорожской области,

Харьковской области.

Карта воздушных тревог в Украине утром 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Тревоги расширились

Около 07:10 сигналы воздушных тревог зазвучали также в Киеве и области.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.

Кроме того, тревоги были объявлены и в других регионах:

Житомирской области,

Винницкой области,

Черниговской области.

Карта воздушных тревог в Украине утром 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Ночная атака РФ по Украине 13 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая всю страну. В регионах работала ПВО во вражеским воздушным целям - ракетам и ударным дронам.

В Кривом Роге прозвучали взрывы, и уже под утро стало известно, что в результате ракетных атак по городу есть пострадавшие и погибшие, были "прилеты" по гражданским объектам, в частности по пятиэтажке. Произошел пожар, и на месте завалов могут быть люди.

Добавим, что в воздушном пространстве около Киева были сбиты все российские ракеты. По словам руководителя Киевской ГВА Сергей Попко, данных о разрушениях и пострадавших нет.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что наша противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 российских ракет этой ночью, а также был сбит один из четырех вражеских "Шахедов".