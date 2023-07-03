Україною ширяться повітряні тривоги через загрозу атак БПЛА

Повітряна тривога у низці областей України була оголошена в ніч проти 3 липня. Є загроза ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу повітряних атак противника зазвучали після опівночі спочатку у двох південних областях, а потім і у низці інших.

Військові інформували про небезпеку застосування військами РФ ударних безпілотників містами України. Так, було зафіксовано запуск БПЛА "Shahed" із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Тривоги оголошені у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Жителів регіонів, де зазвучали сирени, закликають залишатися в укриттях, а також дотримуватись правил "двох стін".

Карта повітряних тривог в Україні вночі 3 липня

Нічні повітряні атаки

Російські окупанти останні місяці активно завдають повітряних ударів по містах України із застосуванням ударних дронів і ракет різних типів. Так, наприклад, минулої ночі РФ знову здійснила атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено повітряні тривоги.

Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, у тому числі балістичного типу.

Згодом у Київській МВА поінформували, що росіяни атакували столицю за допомогою "Шахедів". Усі ворожі цілі були знищені силами ППО. В області через падіння уламків було пошкоджено 3 будинки, поранення отримала одна людина.

Вже вранці 2 липня війська РФ продовжили повітряну атаку, запустивши ракети. Загалом за ніч та ранок українською протиповітряною обороною було знищено 3 ракети типу "Калібр", а також 8 дронів Shahed - тобто усі ворожі повітряні цілі.