В Украине - воздушные тревоги. Есть угроза ракетных и дроновых атак

Воздушная тревога была объявлена в Украине в ряде областей в ночь на среду, 28 июня. Есть опасность нанесения российскими оккупантами ракетных ударов, а также атак с применением дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил ВСУ.

Как предупреждают военные, есть угроза вражеских атак ударными БПЛА "Shahed" в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Кроме того, объявлена ракетная опасность в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Угроза применения баллистического вооружения!" - отмечают в ВС.

Также ракетная опасность есть в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Воздушные тревоги были объявлены в южных, части центральных и восточных регионах.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 28 июня

Сообщение о взрывах и работе ПВО

В местных пабликах стали появляться сообщения о звуках взрывов, в частности, в Днепропетровской области, а также в Запорожье. В то же время, в сети отмечают, что они могут быть результатом работы противовоздушной обороны.

Отмена тревог

Отбои воздушной тревоги были объявлены сначала в Харьковской, а затем и в Донецкой областях.

Об отбое опасности в этих областях информируют и в Воздушных силах.

Угрозы атак остаются

Позже об угрозе атак с применением "Шахедов" предупредили и жителей Черкасской области.

Кроме того, в прифронтовых районах восточных, юго-восточных регионах страны есть угроза применения баллистического вооружения, сообщают в ВС.

Воздушные атаки

Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные и дроновые удары по городам Украины. Как отметила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотниками, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.

Напомним также, что ранее, в ночь на 26 июня, оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете в прибрежную зону украинскими силами ПВО.

Во вторник, 27 июня, российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

Кроме того, захватчики в тот же вечер нанесли ракетные удары по Краматорску, ударив из С-300 по кафе в центе города. В результате этой атаки в Краматорске были ранены почти 50 человек, погибли 4 человека, среди которых есть младенец.