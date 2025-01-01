ua en ru
Ср, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека

Україна, Середа 01 січня 2025 22:52
UA EN RU
Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека Фото: в Україні ввечері 1 січня шириться тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 1 січня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з південних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Миколаївській та одеській областях.

Де помічено "Шахеди":

  • БпЛА на заході Миколаївської області, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА в центрі Кіровоградської області, курс - північний;
  • БпЛА на півдні Одеської області (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.

Карта повітряних тривог станом на 22:50 виглядає так:

Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека

Атака на Україну

Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на Україну. Загалом було запущено понад 100 дронів-камікадзе.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість дронів були збиті силами протиповітряної оборони, але частина з них все ж завдала пошкоджень інфраструктурі.

Ми показували, як збивали дрони над столицею у новорічну ніч. Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне