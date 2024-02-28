Україною шириться тривога через російські Ту-22, є ракетна загроза (оновлено)

Спочатку сигнали зазвучали на півдні Україні у трьох областях: Одеській, Херсонській та Миколаївській.

Військові попередили про ракетну небезпеку в регіоні, та закликали місцевих жителів не ігнорувати тривоги.

"Активність стратегічної авіації Ту-22м3 в акваторії Чорного морі", - йдеться в оголошенні.

Пізніше тривога також була оголошена у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях через ракетну небезпеку.

"В акваторії Чорного моря 3 Ту-22м3. Можливі пуски ракет", - попередили військові.

Оновлено. Відбій загрози

Пізніше у Повітряних силах заявили про відбій ракетної небезпеки для Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. А трохи згодом - і для південних регіонів.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, війська РФ ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, та сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Перед тим, у ніч проти 27 лютого, російські загарбники запустили по Україні 13 безпілотників. Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".

А ввечері 26 лютого російські загарбники вкотре запустили дрони-камікадзе "шахед" по Україні, а також - ракети. Спочатку безпілотники фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області. Зокрема, у Полтаві пролунали вибухи у ніч проти 27 лютого. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Загалом тоді окупанти запустили по Україні 13 дронів-камікадзе типу "шахед", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. ППО збила 11 безпілотників та 2 ракети.