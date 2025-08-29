Україною шириться тривога через групи ворожих "Шахедів"

Російська Федерація у ніч на п'ятницю, 29 серпня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони у повітряному просторі України було помічено ще близько 22:00 четверга, 28 серпня. Однак вони рухались у різних напрямках.

Станом на 00:02 29 серпня "Шахеди" фіксуються у Харківській області - курсом на Полтаву.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу