Україною шириться тривога через групи ворожих "Шахедів"
Російська Федерація у ніч на п'ятницю, 29 серпня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони у повітряному просторі України було помічено ще близько 22:00 четверга, 28 серпня. Однак вони рухались у різних напрямках.
Станом на 00:02 29 серпня "Шахеди" фіксуються у Харківській області - курсом на Полтаву.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Де оголошено тривогу
Масований удар по Києву
Варто нагадати, що у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Окупанти атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".
Унаслідок нічної атаки у Києві зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.