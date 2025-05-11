Україною шириться повітряна тривога: ПС попередили про загрозу балістики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.

Тривогу оголошено в більшій частині України, а також в столиці.

Карта повітряних тривог станом на 21:40 виглядає так:

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!", - наголосили в Повітряних силах.

Обстріли України

Зауважимо, що це вже втретє Україною шириться повітряна тривога після завершення так званого перемир'я, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що відразу після завершення "перемир'я" росіяни випустили по Україні дрони. Таким чином, за ніч на 11 травня російська армія випустила по Україні 108 дронів.

Українська протиповітряна оборона цієї ночі знищила 60 ворожих дронів. Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено.

Однак внаслідок нічної атаки РФ у Київській області постраждав чоловік.

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