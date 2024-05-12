У Сумах пролунав вибух після пуску російської ракети

У Сумах сьогодні, 12 травня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram , Повітряні сили Збройних сил України у Telegram та Сумську обласну військову адміністрацію у Telegram .

Місцева влада поки не називає причин вибуху і не розкриває інших деталей.

При цьому Повітряні сили попереджали, що через Сумську область летіла російська ракета. Пізніше мешканців Полтавської області закликали пройти в укриття через загрозу.

Пуск ракети стався під час активності ворожої тактичної авіації.

Оновлено 15:58

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Сум.

"На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки противника уточнюються. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.