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У Сумах пролунав вибух після пуску російської ракети

Суми, Неділя 12 травня 2024 15:29
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У Сумах пролунав вибух після пуску російської ракети Фото: у Сумах жителі почули вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сумах сьогодні, 12 травня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили Збройних сил України у Telegram та Сумську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Місцева влада поки не називає причин вибуху і не розкриває інших деталей.

При цьому Повітряні сили попереджали, що через Сумську область летіла російська ракета. Пізніше мешканців Полтавської області закликали пройти в укриття через загрозу.

Пуск ракети стався під час активності ворожої тактичної авіації.

Оновлено 15:58

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Сум.

"На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки противника уточнюються. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Удари росіян

Зазначимо, росіяни регулярно атакують Україну за допомогою своїх далекобійних ракет, які можуть знищувати цілі на відстані сотні кілометрів.

Останнім часом ворог переважно цілиться по об'єктах енергетики. Через це по всій країні виникають перебої з електропостачанням.

Під час останнього масованого удару 8 травня ворог вдарив по енергооб'єктах у шести областях. Після цього кілька днів вводили обмеження на подачу світла для бізнесу та промисловості.

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Сумська область Вибух Повітряна тривога Ракетний удар
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