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Україною шириться повітряна тривога, лунають вибухи: що відбувається

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Понеділок 09 січня 2023 11:15
Україною шириться повітряна тривога, лунають вибухи: що відбувається Ілюстративне фото: Україною шириться повітряна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зранку 9 січня у низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. У деяких населених пунктах повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Оновлено від 11:25. Місцеві Telegram-канали повідомляють про обстріл росіянами Курахового Донецької області.

Наразі повітряна тривога оголошена у східних областей України.

Україною шириться повітряна тривога, лунають вибухи: що відбувається

Зазначимо, що біля Харкова пролунала серія вибухів під час тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи, ймовірно, пов'язані з роботою системи ППО.

Окрім того, вибуху пролунали у Костянтинівці Донецької області. Місцеві пишуть про гучні звуки та публікують фото з димом, який підіймається над містом.

Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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