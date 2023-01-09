По Украине пошла воздушная тревога, раздаются взрывы: что происходит

Утром 9 января в ряде областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. В некоторых населенных пунктах сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Обновлено в 11:25. Местные Telegram-каналы сообщают об обстреле россиянами Курахово Донецкой области.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины.

Отметим, что возле Харькова раздалась серия взрывов во время тревоги. Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы, вероятно, связаны с работой системы ПВО.

Кроме того, взрыв произошел в Константиновке Донецкой области. Местные пишут о громких звуках и публикуют фото с поднимающимся над городом дымом.

Как сообщалось ранее, сегодня россияне нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района, в результате чего погибла 60-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

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