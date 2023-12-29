Україною шириться повітряна тривога, зафіксовано пуск ракет

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне".

Де оголошена тривога

Станом на 14:48 повітряну тривогу було оголошено майже по усій території України, окрім південних та західних областей, у тому ж числі Рівненської, Тернопільської, Хмельницької й Чернівецької.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:48 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з російських винищувачів Ту-22м3.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ракети в напрямку Черкас

Спочатку Повітряні сили попередили про ракети з Курської області в напрямку Сумської області, втім потім вони направились в бік Черкас.

Повітряну тривогу оголосили й в інших областях

Тривогу також оголошено в:

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській областях.

Вибухи в Черкаській області й не тільки

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи в Черкаській області, а також Сумах.

Ракета на Кременчук

Повітряні сили попередили про рух ракети на Кременчук. Після цього закликали Черкаси перейти в укриття.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Також терористи здійснили пуски:

п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.