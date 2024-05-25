Україною шириться повітряна тривога: в чому причина

Нагадаємо, що російські військові протягом дня не припиняли обстрілювати Україну. Зокрема основна увага сьогодні зосереджена на Харкові. Там російські окупанти завдали кілька ударів, один з яких прийшовся по гіпермаркету "Епіцентр".

Наразі відомо про понад 20 постраждалих, ще кілька людей загинули. Щонайменше 15 людей досі не вийшли на зв'язок.

Детальніше про російський удар та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що вже є перші фото та відео з місця прильоту.

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