Україною шириться повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Україною шириться повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 15:46 повітряну тривогу було оголошено майже по усій території України, окрім заходу й Одеської області. Мапа виглядає так:
Фото: карта повітряних тривог станом на 15:46 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Зафіксовано ракету
"Ракета на Кривий ріг", - попередили Повітряні сили.
Відбій повітряної тривоги
В Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги, яка тривала близько пів години.
У ніч на 20 грудня російські терористи вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Пуски відбулись із районів - Чауда, кримської Балаклави.
Загалом було зафіксовано 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах:
"Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - Росії по Харківській області", - розповіли в Повітряних силах.
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