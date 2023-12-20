По Украине распространяется воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:46 воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, кроме запада и Одесской области. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:46 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Зафиксирована ракета

"Ракета на Кривой рог", - предупредили Воздушные силы.

В Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около получаса.

Отбой воздушной тревоги

Обстрел Украины, в ночь на 20 декабря

В ночь на 20 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Пуски состоялись из районов - Чауда, крымской Балаклавы.

Всего было зафиксировано 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах:

Одесской; Херсонской; Днепропетровской; Винницкой; Хмельницкой; Киевской; Черниговской; Кировоградской областей.

"Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - России по Харьковской области", - рассказали в Воздушных силах.