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По Украине распространяется воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Фото: по Украине ширится воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По Украине распространяется воздушная тревога. Предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:46 воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, кроме запада и Одесской области. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:46 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Зафиксирована ракета 

"Ракета на Кривой рог", - предупредили Воздушные силы.

В Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около получаса.

Отбой воздушной тревоги

Обстрел Украины, в ночь на 20 декабря 

В ночь на 20 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Пуски состоялись из районов - Чауда, крымской Балаклавы. 

Всего было зафиксировано 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах: 

  1. Одесской; 
  2. Херсонской; 
  3. Днепропетровской;
  4. Винницкой;
  5. Хмельницкой;
  6. Киевской;
  7. Черниговской;
  8. Кировоградской областей.

"Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - России по Харьковской области", - рассказали в Воздушных силах.

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Война в Украиневоздушная тревога